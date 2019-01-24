«Зенит» интересуется полузащитником «Сельты» Лоботкой

Полузащитник «Сельты» Станислав Лоботка входит в сферу интересов российского «Зенита», сообщает Euro United в «Твиттере».

По информации источника, 24-летним словацким футболистом также интересуются «Эвертон», «Саутгемптон», «Вест Хэм Юнайтед» и «Наполи». Однако трансферное предложение сделал пока только итальянский клуб. Отмечается, что игрок хотел бы перейти в «Вест Хэм», чтобы поработать с главным тренером Мануэлем Пеллегрини.

По данным французских СМИ, Лоботка был запасным вариантом «ПСЖ», в случае если им не удастся приобрести полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. Напомним, что сегодня, 24 января, появилась информация, согласно которой парижане договорились с сине-бело-голубыми о трансфере аргентинца за € 47 млн.

Лоботка выступает за «Сельту» с 2017 года. В этом сезоне чемпионата Испании принял участие в 14 матчах (12 — в основе) за клуб, на счету хавбека одна результативная передача.