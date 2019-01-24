Зиньковский: приятно, что меня сравнивают с таким мастером, как Аршавин

Полузащитник Антон Зиньковский, этой зимой перешедший из «Чертаново» в самарские «Крылья Советов», рассказал о любимых игроках.
«Раньше мне всегда очень нравилась умная и техничная игра Роналдиньо. Сейчас для меня люди с другой планеты — Роналду и Месси. Мне тоже нравится дриблинг, действовать полезно в атаке, отдавать передачи и забивать голы. Вроде бы у меня это получается.
Сравнивал ли меня уже кто-то с Андреем Аршавиным? Да, постоянно, если честно. Из российских игроков всегда считал его лучшим. Приятно, конечно, что сравнивают с таким мастером», — приводит слова Зиньковского пресс-служба самарского клуба.
В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги Антон забил одиннадцать мячей в 22 матчах.
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