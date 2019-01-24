Гол Азмуна помог сборной Ирана выйти в полуфинал Кубка Азии, разгромив Китай

В Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» прошёл матч 1/4 финала Кубка Азии между национальными командами Ирана и Китая. Победу со счётом 3:0 одержали иранские футболисты.

Автором первого гола стал нападающий катарского клуба «Аль-Гарафа» Мехди Тареми, отличившийся на 18-й минуте после передачи форварда казанского «Рубина» Сердара Азмуна. До перерыва Азмун удвоил преимущество иранской сборной. Третий мяч в ворота Китая забил нападающий «Ноттингем Форест» Карим Ансарифард, голевой пас отдал Тареми.

Видео доступно на странице «Рубина» в «Твиттере».

Иран вышел в полуфинал Кубка Азии, где сыграет с национальной командой Японии. Сборная Китая покинула турнир.

Матч Иран — Япония состоится в Аль-Айне (ОАЭ) на стадионе «Хазза бин Зайед» 28 января. Начало встречи запланировано на 17:00 мск.