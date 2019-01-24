Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Гол Азмуна помог сборной Ирана выйти в полуфинал Кубка Азии, разгромив Китай

Гол Азмуна помог сборной Ирана выйти в полуфинал Кубка Азии, разгромив Китай
Футбол / Прочие турниры

В Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» прошёл матч 1/4 финала Кубка Азии между национальными командами Ирана и Китая. Победу со счётом 3:0 одержали иранские футболисты.

Автором первого гола стал нападающий катарского клуба «Аль-Гарафа» Мехди Тареми, отличившийся на 18-й минуте после передачи форварда казанского «Рубина» Сердара Азмуна. До перерыва Азмун удвоил преимущество иранской сборной. Третий мяч в ворота Китая забил нападающий «Ноттингем Форест» Карим Ансарифард, голевой пас отдал Тареми.

Видео доступно на странице «Рубина» в «Твиттере».

Иран вышел в полуфинал Кубка Азии, где сыграет с национальной командой Японии. Сборная Китая покинула турнир.

Матч Иран — Япония состоится в Аль-Айне (ОАЭ) на стадионе «Хазза бин Зайед» 28 января. Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

Кубок Азии. 1/4 финала
24 января 2019, четверг. 19:00 МСК
Китай
0:3
Иран
0:1 – Тареми – 18, 0:2 – Азмун – 31, 0:3 – Ансарифард – 90+1
Азмун жестом помог вратарю сборной Ирана отразить пенальти в матче Кубка Азии
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент