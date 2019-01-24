«Барселона», «Ювентус», «ПСЖ» и «Арсенал» интересуются Матой

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата попал в сферу интересов ряда топ-клубов Европы, сообщает Mirror.

Контракт Маты с «МЮ» закончится 30 июня этого года. Руководство «красных дьяволов» ведёт переговоры с 30-летним испанцем о продлении сотрудничества, однако игрок уже сейчас может заключить предварительное соглашение с другой командой.

За ситуацией следят каталонская «Барселона», туринский «Ювентус», лондонский «Арсенал» и «ПСЖ».

Хуан перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» в конце января 2014 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах.

«МЮ», набрав 44 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В матче 24-го тура «красные дьяволы» сыграют с «Бёрнли». Встреча пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» 29 января и начнётся в 23:00 мск.