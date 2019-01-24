Сестра Салы: знаю, что мой брат и пилот живы и ждут нас

Ромина Сала, сестра новичка «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, прокомментировала решение полиции прекратить поиски пропавшего самолёта, на борту которого находился её брат.

«Единственное, чего хочу, это найти брата и пилота. Мы просим власти поставить себя на наше место, понять, что чувствуют сердца родственников. Пожалуйста, не прекращайте поиски. Я знаю, что они живы и ждут нас», — цитирует Ромину Goal со ссылкой на эфир телеканала ESPN.

Напомним, в это трансферное окно Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта». Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.