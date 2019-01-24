Отец Салы: не может быть, чтобы самолёт исчез и не было никаких следов

Орасио Сала, отец новичка «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, прокомментировала решение полиции прекратить поиски пропавшего самолёта, на борту которого находился сын.

«Мы просим продолжать его поиски. Не можем поверить, что полиция прекращает поисковую операцию. Не может быть, чтобы самолёт исчез и не было никаких следов», — цитирует Орасио Goal со ссылкой на эфир телеканала TyC Sports.

Напомним, в это трансферное окно Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта». Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.

Полиция решила прекратить поисковую операцию сегодня, 24 января.