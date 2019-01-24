«Челси» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на матч полуфинала Кубка лиги

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» на ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги, который пройдёт сегодня, 24 января, на стадионе «Стэмфорд Бридж».

«Челси»: Аррисабалага, Эмерсон, Рюдигер, Аспиликуэта, Давид Луис, Баркли, Жоржиньо, Канте, Педро, Азар, Жиру.

Запасные: Кабальеро, Ампаду, Алонсо, Ковачич, Виллиан, Пиазон, Хадсон-Одои.

«Тоттенхэм»: Гассанига, Бен Дэвис, Вертонген, Орье, Алдервейрелд, Эриксен, Уинкс, Сиссоко, Дайер, Ламела, Льоренте.

Запасные: Льорис, Уолкер-Питерс, Давинсон Санчес, Роуз, Скипп, Лукас Моура, Н’Куду.

Напомним, в первой встрече «Тоттенхэм» на своём поле выиграл со счётом 1:0.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Тоттенхэм». Начало встречи — в 22:45 по московскому времени.