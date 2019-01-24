Владелец «Кардиффа»: ждали, что с нами Сала сделает следующий шаг в карьере

Владелец «Кардифф Сити» Винсент Тан прокомментировал прекращение поисков пропавшего самолёта, на борту которого находился новичок команды Эмилиано Сала.

«Новость, которая появилась в понедельник, шокировала всех в «Кардифф Сити». Мы с нетерпением ждали, что вместе с нашей командой Сала сделает следующий шаг в карьере. Те, кто был с ним знаком, говорили, что Эмилиано — добродушный и скромный парень, он хотел произвести на всех впечатление выступлениями в английской Премьер-лиге.

Реакция футбольного сообщества на сложившуюся ситуацию является трогательной. Мы искренне благодарны всем за слова поддержки. Также благодарим всех, кто был вовлечён в поисково-спасательную операцию. Будем молиться за Эмилиано, Давида Ибботсона и их семьи», — цитирует Тана официальный сайт «Кардифф Сити».