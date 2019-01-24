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«Нант» не будет проводить минуту молчания в память о Сале

«Нант» не будет проводить минуту молчания в память о Сале
Футбол / Франция

Капитан «Нанта» Валентин Ронжье объяснил, почему команда не будет устраивать минуту молчания в память о бывшем одноклубнике Эмилиано Сале.

«Мы едины и солидарны. Не будем устраивать ни минуту молчания, ни минуту аплодисментов, потому что у нас всё ещё есть надежда», — приводит слова Ронжье пресс-служба «Нанта».

Напомним, в это трансферное окно Сала перешёл в «Кардифф Сити». Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.

Сегодня, 24 января, полиция заявила, что прекращает поиски футболиста и пилота, поскольку не верит, что они выжили.

«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Французские власти подтвердили, что на борту разбившегося самолёта был Эмилиано Сала. Найти его живым шансов почти нет.
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