«Нант» не будет проводить минуту молчания в память о Сале

Капитан «Нанта» Валентин Ронжье объяснил, почему команда не будет устраивать минуту молчания в память о бывшем одноклубнике Эмилиано Сале.
«Мы едины и солидарны. Не будем устраивать ни минуту молчания, ни минуту аплодисментов, потому что у нас всё ещё есть надежда», — приводит слова Ронжье пресс-служба «Нанта».
Напомним, в это трансферное окно Сала перешёл в «Кардифф Сити». Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.
Сегодня, 24 января, полиция заявила, что прекращает поиски футболиста и пилота, поскольку не верит, что они выжили.
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Французские власти подтвердили, что на борту разбившегося самолёта был Эмилиано Сала. Найти его живым шансов почти нет.