«Нант» не будет проводить минуту молчания в память о Сале

Капитан «Нанта» Валентин Ронжье объяснил, почему команда не будет устраивать минуту молчания в память о бывшем одноклубнике Эмилиано Сале.

«Мы едины и солидарны. Не будем устраивать ни минуту молчания, ни минуту аплодисментов, потому что у нас всё ещё есть надежда», — приводит слова Ронжье пресс-служба «Нанта».

Напомним, в это трансферное окно Сала перешёл в «Кардифф Сити». Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.

Сегодня, 24 января, полиция заявила, что прекращает поиски футболиста и пилота, поскольку не верит, что они выжили.