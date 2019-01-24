ЦСКА близок к закрытию сделки по переходу защитника Глеснеса

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА близок к закрытию сделки по переходу норвежского защитника «Стрёмсгодсета» Якоба Глеснеса.

Ранее норвежские СМИ сообщили, что российский клуб намерен заплатить за 24-летнего футболиста «солидную сумму».

Глеснес перешёл в «Стрёмсгодсет» из «Сарпсборга» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 350 тыс. В прошлом сезоне центральный защитнк провёл 30 матчей в чемпионате Норвегии, отыграв все встречи без замен, стал автором одного гола, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.

Глеснес провёл три матча за молодёжную сборную Норвегии, в главную национальную команду не вызывался. Ориентировочная стоимость игрока, по версии сайта Transfermarkt, составляет € 700 тыс.