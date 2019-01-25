«Ювентус» продаст Бенатиа, если найдёт ему замену

«Ювентус» готов расстаться с защитником Мехди Бенатиа. Недавно агент 31-летнего футболиста встретился с руководством туринского клуба и сообщил, что его клиент недоволен отсутствием регулярной игровой практики, сообщает Calciomercato.com.

«Ювентус» не будет спешить с продажей Бенатиа. Сначала клуб хочет найти ему замену на трансферном рынке. По бюджетным и техническим причинам действующие чемпионы Италии хотят взять кого-то в аренду.

Ранее «Ювентус» отклонил предложения о покупке Мехди со стороны «Шальке-04» и «Марселя». В услугах защитника заинтересован также катарский клуб «Аль-Духайль», который готов заплатить за него € 10 млн.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Бенатиа принял участие только в пяти матчах (все — в стартовом составе).