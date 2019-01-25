«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в серии пенальти и вышел в финал Кубка лиги

Во втором матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Челси» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Лондонское дерби прошло на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первая игра, состоявшаяся на поле «Тоттенхэма» 8 января, завершилась победой хозяев со счётом 1:0, поэтому после финального свистка во втором матче команды провели серию пенальти, которую выиграли подопечные Маурицио Сарри.

Первый мяч забил полузащитник «Челси» Н'Голо Канте на 27-й минуте. До перерыва преимущество хозяев увеличил нападающий Эден Азар, отличившийся после передачи защитника Сесара Аспиликуэты. В начале второго тайма форвард «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте сократил отставание, голевой пас отдал защитник Дэнни Роуз.

В серии пенальти в составе «Челси» отличились нападающий Виллиан, хавбек Жоржиньо, а также защитники Давид Луис и Аспиликуэта. У «Тоттенхэма» 11-метровые удары реализовали полузащитники Кристиан Эриксен и Эрик Ламела, а промахнулись хавбеки Эрик Дайер и Лукас Моура.

«Челси» вышел в финал Кубка лиги, где сыграет с «Манчестер Сити», а «Тоттенхэм» покинул турнир.