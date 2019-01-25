Источник: «Монако» уже уволил Анри и договорился с Жардимом

«Монако», который 24 января отстранил от исполнения обязанностей главного тренера команды Тьерри Анри до вынесения окончательного решения по его будущему, на самом деле уже уволил специалиста. История с его отстранением носит лишь формальный характер, сообщает журналист BBC Дэвид Орнстейн в «Твиттере».

По информации источника, в ближайшее время французский специалист выступит с заявлением. При этом «Монако» уже договорился с бывшим главным тренером команды Леонарду Жардимом о возвращении в клуб.

Ранее сообщалось, что португалец может вернуться на пост наставника монегасков в ближайшие 48 часов, а клуб уже начал вести с ним переговоры. 44-летний Жардим тренировал «Монако» с 2014 года. Под его руководством клуб становился чемпионом Франции в сезоне-2016/17. 11 октября 2018 года специалист был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов.

13 октября преемником Жардима стал Анри, но при нём клуб одержал всего две победы в 12 матчах чемпионата Франции, занял последнее место в группе Лиги чемпионов, а также вылетел из Кубка Франции.