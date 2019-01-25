Сёмин: сразу было понятно, что 24 февраля играть с «Рубином» невозможно

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, как решение перенести ответный матч 1/4 финала Кубка России с казанским «Рубином» с 24 февраля на 6 марта, повлияло на программу сборов команды.

«По-моему, сразу было понятно, что 24 февраля играть невозможно. Мы действительно поменяли программу сборов: изначально планировали после Катара отправиться на один сбор в Испании, в итоге решили сделать там два. Это и дополнительные финансовые расходы, и изменения программы подготовки.

Но хорошо, что сейчас поменяли, а не за неделю до игры. Пока мы продолжаем работать в обычном двухразовом режиме. Сыграем с «Ростовом», потом со «Спартаком» и улетим в Москву на пару выходных дней. Подготовку продолжим в Марбелье», — приводит слова Сёмина пресс-служба «железнодорожников».

Напомним, первый четвертьфинальный матч Кубка России «Локомотив» и «Рубин» провели в Москве на стадионе «РЖД Арена» 5 декабря. Победу тогда одержали хозяева со счётом 1:0.