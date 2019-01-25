«Лион» вышел в 1/8 финала Кубка Франции, обыграв «Амьен»

В матче 1/16 финала Кубка Франции «Амьен» принимал «Лион». Встреча прошла в Амьене на стадионе «Ла Ликорн» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий Мусса Дембеле, отличившийся на 28-й минуте. До перерыва преимущество «Лиона» удвоил защитник Лео Дюбуа. В компенсированное время первого тайма гости остались в меньшинстве из-за удаления защитника Фернандо Марсала.

«Лион» вышел в 1/8 финала Кубка Франции, «Амьен» покинул турнир.

Напомним, в 1/32 финала «Лион» на выезде обыграл «Бурж Фут» со счётом 2:0 благодаря голам хавбека Мартена Терье и защитника Ферлана Мендиа. Соперником «Амьена» был «Валансьен». Победу команде Кристофа Пелиссье тогда принёс полузащитник Шейк Тимит, забив на 49-й минуте.