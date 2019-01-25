«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с клубом третьего дивизиона

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Франции. Напомним, встреча 1/16 финала «Антант» — «Нант» была перенесена из-за исчезновения с радаров самолёта, на борту которого находился бывший нападающий гостей Эмилиано Сала.

Действующий обладатель трофея «ПСЖ» сыграет с клубом третьего дивизиона «Вильфранш». Дата проведения матчей будет объявлена позднее.

Жеребьёвка 1/8 финала Кубка Франции:

«Генгам» — «Лион»

«Бастия» — «Кан»

«Ирис Клуб де Круа» — «Дижон»

«Метц» — «Орлеан»

«Вильфранш» — «ПСЖ»

«Антант»/«Нант» — «Тулуза»

«Витре» — «Лион-Дюшер»

«Ренн» — «Лилль»



В прошлогоднем финале «ПСЖ» со счётом 2:0 обыграл клуб «Ле Эрбье» из третьего дивизиона. Голами тогда отметились Джованни Ло Чельсо и Эдинсон Кавани.