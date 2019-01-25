«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с клубом третьего дивизиона

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Франции. Напомним, встреча 1/16 финала «Антант» — «Нант» была перенесена из-за исчезновения с радаров самолёта, на борту которого находился бывший нападающий гостей Эмилиано Сала.
Действующий обладатель трофея «ПСЖ» сыграет с клубом третьего дивизиона «Вильфранш». Дата проведения матчей будет объявлена позднее.
Жеребьёвка 1/8 финала Кубка Франции:
«Генгам» — «Лион»
«Бастия» — «Кан»
«Ирис Клуб де Круа» — «Дижон»
«Метц» — «Орлеан»
«Вильфранш» — «ПСЖ»
«Антант»/«Нант» — «Тулуза»
«Витре» — «Лион-Дюшер»
«Ренн» — «Лилль»
В прошлогоднем финале «ПСЖ» со счётом 2:0 обыграл клуб «Ле Эрбье» из третьего дивизиона. Голами тогда отметились Джованни Ло Чельсо и Эдинсон Кавани.
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