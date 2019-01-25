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Губернатор: по итогам чемпионата «Ростов» должен быть в шестёрке сильнейших

Губернатор: по итогам чемпионата «Ростов» должен быть в шестёрке сильнейших
Футбол / РПЛ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев оценил выступление «Ростова» в чемпионате России.

«В прошлом году мы не ставили перед нашими футболистами задачи занять какое-то определённое место. Главным было провести реорганизацию в клубе. Удалось избавиться от хронической болезни долгов, которая преследовала «Ростов» практически с момента его существования.

Теперь можно подумать и о том, чтобы ставить перед командой определённые турнирные задачи. Надеюсь, накануне первого матча, который пройдёт на «Ростов-арене» 24 февраля, мы с командой найдём время, чтобы встретиться. Там я и выскажу футболистам своё пожелание. Думаю, по итогам чемпионата они должны быть в шестёрке сильнейших команд страны», — цитируют Голубева «Аргументы недели».

После 17 туров «Ростов» набрал 24 очка и занимает седьмое место в таблице РПЛ. Ранее команда Валерия Карпина подписала контракты с бывшими полузащитниками «Спартака» Романом Ерёменко и Ивелином Поповым.

Ивелин Попов подписал контракт с «Ростовом»
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