Червиченко: встреча «Спартака» с «Зенитом» должна быть интересной

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделилcя ожиданиями от встречи московского клуба с «Зенитом» на товарищеском турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер» в Катаре.

«Игра красно-белых пока не отличается от той, что они показывали в РПЛ в первой части сезона. «Зенит» же выглядит скучно, хотя к концу матча с «Локомотивом» питерцы прибавили и отдельные футболисты неплохо себя проявили. Тем не менее мне кажется, что их очная встреча должна быть интересной.

Матчи между «Спартаком» и «Зенитом» получаются всегда принципиальными, а в данном случае на игроков ещё и не будет давить груз ответственности за результат. Главное, чтобы не перестарались и обошлось без травм», — цитируют Червиченко «Известия».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится сегодня, начало – в 18:30 мск.