За расторжение контракта «Монако» заплатит Анри до € 15 млн

Стали известны подробности возможного расторжения контракта между главным тренером «Монако» Тьерри Анри и клубом. Французский специалист может получить от € 10 млн до 15, сообщает Nice-Matin.

24 января «Монако» отстранил Анри от исполнения обязанностей главного тренера до вынесения окончательного решения по его будущему. Сообщалось, что специалист уже уволен. Тьерри возглавил клуб 13 октября, но одержал всего две победы в 12 матчах чемпионата Франции, занял последнее место в группе Лиги чемпионов, а также вылетел из Кубка Франции.

Ранее сообщалось, что Леонарду Жардим может вернуться на пост наставника монегасков в ближайшее время. 44-летний Жардим тренировал «Монако» с 2014 года. Под его руководством клуб становился чемпионом Франции в сезоне-2016/17. 11 октября 2018 года специалист был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов.