Рамос: наслаждаюсь моментом, когда пробиваю пенальти «паненкой»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал победу над «Жироной» (4:2) в первом четвертьфинале Кубка Испании. Он оформил дубль, забив один гол с пенальти «паненкой».

«Когда пробиваю пенальти в такой манере, то подобным образом выражаю свою индивидуальность и наслаждаюсь моментом. Прямо сейчас переживаю очень приятный момент. Буду пробивать пенальти ещё, но не могу исполнять их таким образом постоянно. Придётся забивать в угол.

Интрига более чем сохраняется. Это хороший результат, но лёгких матчей не бывает. Должны помнить о том, что «Жирона» выбила из турнира «Атлетико», забив три мяча. Мы сделали важный шаг, но должны завершить начатое в ответной встрече», — цитирует защитника Marca.

Посмотреть видео гола Рамоса можно в «твиттере» Football Index.