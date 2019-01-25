Бонуччи: в «Милане» я не был настоящим

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи вспомнил о времени, проведённом в «Милане».



«Я повзрослел, теперь более рационален, когда принимаю решения. Жизнь приносит переживания, которые заставляют вас расти. Пережил их как на поле, так и вне его. Сегодня могу сказать, что я лучше или по крайней мере отличаюсь от того, кем был в прошлом. Бонуччи в «Милане не был настоящим Бонуччи. Прошлое мало что значит сегодня, если оно не научит вас быть лучше, так что давайте смотреть вперёд и готовиться к нашим следующим матчам.

Желаю Пёнтеку и всему «Милану» удачи. Независимо от того, что произошло, они остаются для меня прекрасным воспоминанием, передышкой, которая сделала меня зрелым, прежде всего на человеческом уровне. Именно по этой причине мне нужно было вернуться домой», — цитирует защитника Sky Sport Italia.