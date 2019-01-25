«Ювентус» рассматривает кандидатуру Ивановича

«Ювентус» намерен приобрести защитника, если удастся продать Мехди Бенатиа. В его услугах заинтересован катарский клуб «Аль-Духайль», готовый заплатить € 10 млн. В нынешнем сезоне итальянской Серии А марокканец принял участие только в пяти матчах (все — в стартовом составе).

Приоритетным вариантом на замену является Мартин Касерес из «Лацио». Уругваец уже имеет опыт выступлений за «Ювентус». Также в шорт-лист туринцев входят Бранислав Иванович («Зенит»), Мартин Шкртел («Фенербахче») и Бруну Алвеш («Парма»), сообщает Sky Sport Italia.

Ранее была информация, что в Ивановиче заинтересована «Барселона», которая испытывает кадровый дефицит игроков обороны.

В нынешнем сезоне серб провёл в Премьер-Лиге 17 матчей. «Зенит» после 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги располагается на первом месте в турнирной таблице.

Иванович может продолжить карьеру в Саудовской Аравии