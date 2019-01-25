Ахмед Муса опубликовал трогательное обращение к умершей матери

Нападающий клуба «Аль-Наср» и сборной Нигерии Ахмед Муса опубликовал трогательное обращение к умершей накануне матери. Сара Мозес в одиночку воспитывала бывшего форварда ЦСКА и четырёх дочерей после смерти мужа 21 год назад.

«Дорогая мама, с чего мне начать? Ты растила меня, опекала, в то время как сама была без опеки. Твоя смерть лишила меня дара речи, но я знаю, что ты ушла в лучшее место. Сделаю всё возможное, чтобы ты всегда гордилась мной. Моя опора, моя сила, моя поддержка. Ушла слишком рано. Мы будем скучать по тебе, милая мама. Покойся с миром», — написал нигерийский нападающий в своём «инстаграме».

За день до смерти матери Муса написал: «Все ваши дети ждут, когда вы встанете с кровати и скажете: «Я снова в деле». Выздоравливай скорее, милая мама».