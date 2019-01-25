Ф. де Йонг: не собираюсь в Барселону в качестве туриста посмотреть на Месси

Новичок «Барселоны» Френки де Йонг рассказал, что мог оказаться в «ПСЖ» или «Манчестер Сити».

«Я вёл переговоры с «ПСЖ». Затем позвонил Максвеллу и сказал, что не собираюсь к ним присоединяться, а мой агент сообщил об этом французскому клубу. Также у меня были переговоры с Гвардиолой насчёт перехода в «Манчестер Сити». Клубы всегда стараются убедить тебя, чтобы ты перешёл именно к ним. Очень рад, что «Барселона» сделала так много, чтобы заполучить меня. Они давно хотели видеть меня в команде, предлагали контракт в прошлом году. Но у них есть бюджет, они не могут тратить много денег. Приятно для меня и моего агента быть самым дорогим голландским игроком в истории. Меня не волнует, если я стою пять миллионов, 150 или 200.

Смотрел на «Барселону», когда был молод, а когда я стал немного более сознательным в игре, следил за эпохой Гвардиолы. Это сделало меня ещё большим поклонником. Всегда был большим поклонником Месси, хотя мне нравится вся команда. Я не собираюсь в Барселону в качестве туриста, чтобы просто посмотреть на Месси», — приводит слова голландца NOS.