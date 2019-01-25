Скрипченко тренирует игроков жодинского «Торпедо» на льду

Новый главный тренер жодинского «Торпедо-БЕЛАЗ» Вадим Скрипченко предложил своим подопечным провести тренировки на льду.



«Пусть погодные условия в Беларуси и не оптимальные для проведения предсезонных сборов футболистов, зато в Жодино хватает спортивных сооружений, позволяющих проводить тренировки не только интенсивно, но и разнообразно. Так, помимо искусственного поля, тренажёрного, игрового и гимнастического залов, „автозаводцы“ используют ещё и возможности крытой ледовой площадки», — говорится на официальной странице «Торпедо» в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии доступны на странице «Торпедо» в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам прошлого сезона «Торпедо-БЕЛАЗ» занял пятое место в таблице чемпионата Беларуси.