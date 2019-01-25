Штоффельсхаус: при мне состав «Локомотива» стал дороже почти в два раза

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус оценил рост стоимости игроков команды за время его работы, а также рассказал о причинах ухода из московского клуба.



«Два года назад я пришёл в команду, суммарная стоимость футболистов которой оценивалась в € 63 млн. К моменту ухода было € 111 млн. Состав стал дороже почти в два раза. При этом очень важен финансовый аспект. Если ты вкладываешь средства, но они не возвращаются, то это плохая работа. Наши вложения компенсируются выступлением в Лиге чемпионов – это € 20 млн. Кроме того, я легко могу расстаться с любым приглашённым футболистом не дешевле, чем он обошёлся «Локомотиву».



Что касается моего ухода из клуба, мне об этом не сообщали, я сам принял решение. Почему? Начнём с того, что у меня есть семья. Уже какое-то время назад было решено, что я не стану летом продлевать истекающий контракт. Но пришлось уйти чуть раньше. Я не был согласен с происходящим в клубе. У меня имелось другое мнение о развитии «Локомотива», и раз оно шло вразрез с планами руководителей, то не стоило стоять на пути», — цитирует Штоффельсхауса «Спорт день за днём».



Напомним, 28 декабря Штоффельсхаус объявил, что покинул пост спортивного директора московского «Локомотива». На этой должности немецкий специалист работал с 22 января 2017 года. Сообщалось, что в услугах Штоффельсхауса заинтересованы такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Хаддерсфилд Таун», «Вест Хэм Юнайтед» и «Ганновер-96».

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