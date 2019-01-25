«Тамбов» взял в аренду у ЦСКА Хосонова

Полузащитник московского ЦСКА Хетаг Хосонов вторую часть нынешнего сезона проведёт в другом клубе. Автор победного гола в матче за Суперкубок России — 2018 продолжит карьеру в «Тамбове». Соглашение аренды с тамбовской командой рассчитано до окончания сезона-2018/19. Об этом сообщил официальный сайт столичного клуба.



Хетаг является выпускником ДЮСШ ЦСКА, за основную команду в нынешнем сезоне провёл 8 матчей, забив один гол. В прошлом сезоне Хосонов провёл за основной состав ЦСКА пять матчей (один раз — в основном составе).

«Тамбов» после 24 туров единолично лидирует в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, опережая «Томь» на одно очко. В 25-м туре «Тамбов» на выезде сыграет с «Мордовией».