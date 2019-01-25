Пети: у Озила психологические проблемы, мысленно он уже два года не в «Арсенале»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети поделился мыслями о проблемах полузащитника «канониров» Месута Озила, потерявшего место в основном составе команды после прихода Унаи Эмери на пост главного тренера минувшим летом.



«Не помню, когда в последний раз Озил творил на поле. У него катастрофические психологические проблемы. Месут уже два года мысленно находится не в «Арсенале» – одна хорошая игра, четыре обычных. У него есть роскошная возможность держать себя в форме, быть ценным для клуба, к тому же он заполучил то, чего хотел, когда подписал новый контракт. Меньшее, что он мог сделать, – это отплатить за это на поле», — цитирует Пети Goal.com со ссылкой на Daily Mail.



Ранее сообщалось, что Озил может покинуть «Арсенал» до закрытия зимнего трансферного окна. Среди возможных мест продолжения карьеры хавбека числились «Ювентус», «Интер», «Милан» и «Атлетико».

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