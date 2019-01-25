Давид Луис: «Челси» мог забить три-четыре мяча «Тоттенхэму»

Защитник «Челси» Давид Луис поделился эмоциями от второго полуфинального матча Кубка английской лиги «Челси» с «Тоттенхэм Хотспур». Синие в серии пенальти одержали победу и вышли в финал турнира.

«Это замечательное чувство. Команда отлично себя проявила, особенно в первом тайме. Мы могли забить три-четыре мяча. Также мы контролировали игру во втором тайме, а у них была одна возможность, которой они и воспользовались.



Когда контролируешь весь ход матча, а потом появляется вероятность уступить в серии пенальти, это обескураживает, потому что в пенальти никогда не знаешь, чем всё закончится. Мы очень хорошо прессинговали, особенно в оборонительной фазе, все нападающие проделали потрясающую работу, так что поздравляю всех. Мы очень довольны реакцией команды и её духом», — цитирует защитника пресс-служба клуба.