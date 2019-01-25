«Фрозиноне» арендовал защитника «Милана»

Защитник «Милана» Штефан Шимич проведёт оставшуюся часть нынешнего сезона в составе «Фрозиноне», сообщается на официальном сайте жёлто-синих.



Стороны согласовали аренду чешского футболиста на полгода. Опция последующего выкупа не предусматривается.



Шимич начал профессиональную карьеру в «Милане» в 2014 году. С тех пор он успел поиграть в аренде в Италии и Бельгии. В прошлом сезоне защитник защищал цвета «Кротоне». В 2017 году Штефан также провёл один матч в составе сборной Чехии.



В нынешнем сезоне Шимич ни разу не вышел на поле в играх итальянской Серии А, оставшись на скамейке запасных в 14 встречах. «Милан» после 20 туров находится в зоне Лиги чемпионов, занимая 4-е место в турнирной таблице с 34 очками в активе. В свою очередь «Фрозиноне» имеет на счету 10 очков и пребывает в зоне вылета, располагаясь на 19-й строчке.

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