Заболотный рассказал, какие цели ставит перед собой на весеннюю часть сезона

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный, отвечая на вопросы болельщиков в социальной сети, рассказал, как проходят сборы в Катаре и какая царит атмосфера в петербургской команде.

«Всё идёт по плану. Тренируемся каждый день по два раза, но были также и дни с одной тренировкой. Нагружают как всегда, готовимся к «Спартаку». В принципе всё похоже на Дубай, условия отличные. Удивляет превосходное для столь жарких стран состояние полей. Тренировочные поля здесь высшего класса, на стадионах пока я, к сожалению, не был.

Атмосфера в команде отличная, рабочая. Все ребята находятся под нагрузками, иногда утомляются, так что большую часть времени проводим у себя комнатах, отдыхаем. Что делаю здесь в свободное от тренировок время? Могу полежать, посмотреть фильмы, почитать. Сейчас, например, читаю «Шантарам».

Какие цели ставлю перед собой на весеннюю часть сезона? Максимальные. Если будет возможность, то стараться забивать в каждом матче. У нас большая конкуренция в команде. Каждый нападающий работает над собой, и я приложу усилия, чтобы добиться лучших результатов», — цитирует Заболотного официальный сайт «Зенита».