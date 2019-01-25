Лам — первый спортсмен, ставший почётным гражданином Мюнхена

Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам был признан почётным гражданином города Мюнхен, о чём он сообщил в своём «твиттере».



Экс-защитник стал первым спортсменом в истории города, удостоившимся этого звания. Лам является уроженцем Мюнхена.



«Горд стать первым спортсменом, признанным почётным гражданином моего родного города. Я провёл в Мюнхене всю свою жизнь, здесь произошло множество потрясающих событий. Благодарю этот город за такую честь», — говорится в сообщении Лама.



Лам провёл всю карьеру в «Баварии» и защищал цвета клуба на протяжении 16 лет. За это время он стал обладателем 21 трофея, а в 2014 году завоевал золотые медали чемпионата мира со сборной Германии. В 2017 году Филипп завершил карьеру в возрасте 33 лет.

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