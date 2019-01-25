Глушаков выставил на продажу дом, его жена может остаться без жилья

Дарья Глушакова, жена полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова, может в скором времени остаться без жилья, утверждает телеграм-канал Mash.



По словам источника, капитан красно-белых выставил общий с супругой двухэтажный особняк в Истре на продажу, предварительно переписав его на мать. Цена дома составляет 300 млн рублей. Площадь здания составляет 550 квадратных метров.



Напомним, Дарья и Денис Глушаковы в настоящий момент находятся в состоянии бракоразводного процесса. В конце прошлого года в СМИ появились записи, на которых футболист угрожает своей жене расправой, а также говорит, что уедет играть в грозненский «Ахмат», где будет получать 35 тыс. рублей по контракту, из-за чего будет выплачивать супруге небольшие алименты.

Глушакова: Денис даже 31 декабря не приехал поздравить детей, а они его ждали