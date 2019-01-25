Бывший игрок ЦСКА и «Динамо» К Деркач остался без средств к существованию

Бывший футболист московского ЦСКА и киевского «Динамо» Борис Деркач в настоящее время остался без средств к существованию в Малайзии.

Как сообщает журнал «Фокус», Деркач, который был осуждён за вооружённое ограбление, вышел на свободу и с 2006 года работал футбольным агентом. Однако, не преуспев в этом деле, отправился в 2017 году в Малайзию, где в итоге остался без паспорта и денег.

В посольстве страны сообщили о процедурных действиях, которые нужно пройти Деркачу для возвращения на родину. В частности, ему нужно обратиться в полицию с заявлением о пропаже документов и оплатить штраф за нарушение правил пребывания в Малайзии (до $ 2,5 тыс.). Затем получить в украинском консульстве временное удостоверение личности, приобрести за собственные деньги авиабилет и покинуть территорию страны в установленные полицией сроки.

Деркач является чемпионом СССР 1990 года, а также обладателем Кубка СССР (1988 и 1990 годы).