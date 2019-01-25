Заболотный: я сам — нападающий таранного типа, для меня икона — Ибрагимович

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный, отвечая на вопросы болельщиков в социальной сети, ответил на вопрос, кто из нападающих в Европе ему нравится.



«Я сам — нападающий таранного типа. Так что для меня икона — это Златан Ибрагимович. Златан — это пример рвения, того, как надо играть, действовать в той или иной ситуации, забивать. Хотя он уже и на закате карьеры. Ещё Гарри Кейн — тоже классный игрок. Стабильный, много забивает. У него очень интересная история, в которой было много аренд, выступления в Чемпионшипе, он подолгу не забивал, ходил к психиатру, были проблемы с самооценкой…

Какие наставления даёт Семак перед игрой? Когда выхожу на поле, Сергей Богданович просит больше открываться, цепляться за мяч, быть на острие, завершать атаки», — цитирует Заболотного официальный сайт «Зенита».