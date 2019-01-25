Сегодня, 25 января, на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе (Катар) состоится матч товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер», в котором встретятся петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее команды встречались 54 раза. Преимущество по количеству побед на стороне сине-бело-голубых – 20. В свою очередь красно-белые оказывались сильнее в 19 играх. Ещё в 15 матчах соперники не выявили победителя.
Товарищеский турнир в Катаре продлится до 29 января. Помимо «Спартака» и «Зенита» участие в нём принимают «Ростов» и «Локомотив». С полным расписанием матчей можно ознакомиться на «Чемпионате».
Нынешний сезон Российской Премьер-Лиги возобновится 3 марта. С его расписанием можно ознакомиться здесь.
«Зенит» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча начнётся 25 января в 18:30