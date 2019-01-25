Дюпин: продаю «мерседес» не из-за долгов «Анжи», просто мы с женой ждём ребёнка

Голкипер махачкалинского «Анжи» Юрий Дюпин рассказал, почему принял решение продать свой автомобиль Mercedes CLS 350.



«Решение продать „мерседес“ связано не с долгами в „Анжи“, просто мы с женой ждём ребёнка. Эта машина уже не подходит, нужно что-то побольше. Куплю примерно за те же деньги, что получу за эту. Подвижек по выплатам в „Анжи“ нет. Всё так же, как всегда, то есть тихо», — сказал Дюпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Дюпин летом 2018 года перешёл в «Анжи». Дебютировал в Российской Премьер-Лиге 28 июля 2018-го в гостевой игре с «Уралом». Всего в нынешнем сезоне провёл 17 матчей, в которых пропустил 25 мячей.

«Анжи» после 17 туров занимает в турнирной таблице РПЛ 15-е место.