Вратарь «Анжи» Дюпин выставил на продажу свой Mercedes

Голкипер махачкалинского «Анжи» Юрий Дюпин в своём «инстаграме» объявил о намерении продать свой автомобиль Mercedes CLS 350.



Напомним, «Анжи» в настоящий момент испытывает серьёзные финансовые проблемы. Ранее сообщалось, что руководство клуба обратилось за помощью к бывшему владельцу махачкалинцев Сулейману Керимову, попросив у него 300 млн рублей, однако позже эта информация была опровергнута.

«Анжи» после 17 туров располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 15 очками в активе, на одно очко отставая от зоны стыковых матчей. Ниже махачкалинцев находится только «Енисей», на счету которого 10 очков. Дюпин принял участие в 17 играх первенства, в которых команда пропустила 25 голов.