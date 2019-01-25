Эррера: игроки «Манчестер Юнайтед» никого не боятся

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера поделился ожиданиями в преддверии выездного матча 1/16 финала Кубка Англии с «Арсеналом», который состоится сегодня, 25 января.

«Конечно, Премьер-лига — главная цель для всех. Но всегда приятно выиграть трофей, и я думаю, что „Манчестер Юнайтед“ всегда борется за титулы. Мы не собираемся выбывать из этого соревнования. У нас много ожиданий, мы вне Кубка лиги, поэтому Кубок Англии является единственным английским турниром, кроме Премьер-лиги, в котором участвуем. Хотя мы по-прежнему считаем, что наша главная цель — это лига.

Мы никого не боимся. Я думаю, что у нас есть качества в команде, способные победить любого. Все хотят победить «Манчестер Юнайтед», но с этим мы привыкли справляться", — цитирует хавбека пресс-служба клуба.