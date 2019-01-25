Более 5 тыс. фанатов, которые приехали на ЧМ-2018, до сих пор не покинули Россию

Более 5 тыс. фанатов, которые приехали в Россию по паспорту болельщика на чемпионат мира, до сих пор не покинули страну, сообщает «Эхо Москвы». Всего в России на чемпионате мира побывали 650 тыс. человек. Большинство из них оказались законопослушными людьми и в установленное время покинули страну. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления МВД по миграции Андрей Краюшкин.

Срок действия Fan-ID был продлён до конца года, и на 31 декабря в России оставалось около 12 тыс.человек. Совместными усилиями ФСБ и МВД это количество удалось сократить до 5,5 тыс. Правоохранители полагают, что к 30 марта все задержавшиеся будут выдворены из страны.

Самая большая диаспора на ЧМ-2018 состояла из американцев, которых было почти 90 тыс. человек. Бразильцы приехали в количестве более 77 тыс. В первую пятёрку также входили представители Колумбии, Германии и Мексики.