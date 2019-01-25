Анчелотти: Аллан останется в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти сообщил, что полузащитник Аллан зимой не покинет команду, несмотря на интерес со стороны «ПСЖ». Ранее в СМИ сообщалось, что французский клуб уже согласовал с бразильцем условия четырёхлетнего контракта на общую сумму в € 32 млн.

«Он мало тренировался, и у него была тяжёлая неделя. Единственное, что я знаю, — это то, что Аллан останется. Он важный игрок для нас, и он останется таковым во второй половине сезона. Нашему клубу не было необходимости его продавать», — цитирует Анчелотти Football Italia.

28-летний Аллан перешёл в «Наполи» летом 2015 года из «Удинезе». Сумма трансфера составила € 11,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах итальянского национального чемпионата (14 — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач. За сборную Бразилии сыграл два матча.