Кобелев: про молодёжь «Спартака» ходят анекдоты, каждый год там Месси и Платини

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказал мнение, что молодые футболисты «Спартака» нередко не оправдывают надежд.



«О способностях Умярова и Глушенкова пока рано говорить. Один тайм или даже меньше в единственном товарищеском матче — не показатель. Вообще, про молодёжь «Спартака» уже ходят анекдоты: каждый год нам рассказывают, что вот-вот в основу вольются по пять-шесть Месси, ещё по столько же Беккенбауэров и Платини, а в итоге все эти ребята отправляются в аренду и заканчивают в каких-то второразрядных клубах. Так что пока я бы не стал выдавать молодым спартаковцам авансов.



Я-то двумя руками за то, чтобы молодые играли! Но не следует создавать ажиотаж вокруг футболиста, который хорошо провёл один матч. Это запросто может вскружить ему голову. Давайте подождём и посмотрим: вот если отыграет Гулиев хотя бы полсезона на хорошем уровне, тогда о нём можно будет говорить как о сложившемся футболисте. Будет понятно, что он умеет делать хорошо, а что — не очень здорово, как он способен держать интенсивность на протяжении всего матча и сохранять стабильность в нескольких играх подряд», — цитирует Кобелева «Спорт день за днём».