Азар — о переходе Игуаина в «Челси»: это то, что нам нужно

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением по поводу перехода в стан лондонского клуба нападающего «Милана» Гонсало Игуаина. 31-летний форвард будет выступать в составе лондонского клуба на правах аренды до конца сезона-2018/19.

«Это то, что нам нужно. В этом сезоне мы играем хорошо, но иногда нам не хватает одного парня, чтобы забить лишь один гол. Игуаин — фантастический нападающий, он забил много голов, если вы вспомните его карьеру.

Мне как полузащитнику нравится играть с лучшими игроками. В «Челси» у меня была возможность играть с одним из лучших — с Диего Костой в течение трёх лет. Я думаю, что Игуаин — один из лучших», — цитирует Азара The Telegraph.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Игуаин забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах.