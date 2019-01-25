Тохир продал свою долю в «Интере»

Совладелец и бывший президент миланского «Интера» Эрик Тохир продал свою долю в итальянском клубе, сообщается на официальном сайте нерадзурри.



31,05% акций, принадлежавшие индонезийскому бизнесмену, перешли к инвестиционной компании LionRock Capital из Гонконга. Подробности сделки не разглашаются.



Тохир являлся совладельцем «Интера» с 2013 года и на протяжении двух лет занимал пост президента клуба. В октябре 2018 года стало известно о приходе на должность 26-летнего китайского бизнесмена Стивена Чжана, сына владельца Suning Holdings Group – компании, которая владеет контрольным пакетом акций нерадзурри.



«Интер» после 20 туров занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А с 40 очками в активе.

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