Брат Погба: Поль может уйти из «МЮ» только в два клуба — «Реал» или «Барселону»

Флорентин Погба высказал мнение, что его брат полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может покинуть свою команду, уйдя только лишь в «Реал» или «Барселону».



«То, что Моуринью покинул команду, стало причиной, по которой Поль остался в команде. Он был несчастен, это было хорошо видно. С Уле-Гуннаром Сульшерем ситуация стала намного лучше. У Поля есть три варианта, куда бы он мог уйти, — это „Манчестер Сити“, „Реал“ и „Барселона“. Но в „Сити“ он сам не уйдёт, поэтому остаются два клуба — «Реал» и «Барселона». Когда Поль играл в «Ювентусе», у него была возможность перейти в «Барсу», но ему нужно было вернуться в «Манчестер Юнайтед», — цитирует Флорентино Погба AS.

Ранее болельщики «Манчестер Юнайтед» признали Погба лучшим игроком команды по итогам декабря.