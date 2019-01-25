Директор «Пскова-747» — о дисквалификации Ершова: ему что-то советовал кардиолог

Директор «Пскова-747» Алексей Севастьянов прокомментировал решение РУСАДА дисквалифицировать 39-летнего защитника Ивана Ершова на четыре года за применение запрещённых веществ.



«Ершов принимал средство от ангины? Об этом лучше к нему. Он не железный, отдал футболу многие годы — личный кардиолог ему что-то посоветовал. Он вообще хотел заканчивать, но остался ещё на год по моей просьбе. В клубе идёт смена поколений, и такой футболист на поле всегда нужен. Человек он отличный, с прекрасным опытом, для команды был отцом на поле. Доктор вообще мог не знать, что он продолжит играть.



РУСАДА не доносило до нас информации по расследованию этого случая. Согласно их правилам, сведения доносят только до самого футболиста. Мы получили письмо от РФС с требованием отстранить футболиста от тренировок, что мы и сделали. Дальше всё как обычно — пришёл и забрал трудовую книжку. Иван теперь работает вне футбола, но мы с удовольствием возьмём его в тренерский штаб после отбытия дисквалификации», — сказал Севастьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

РФС подтвердил, что игрок «Пскова-747» дисквалифицирован на 4 года за допинг