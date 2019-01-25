«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция начнётся 25 января в 22:55

Сегодня, 25 января, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч 1/16 финала Кубка Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток к началу игры прозвучит в 22:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогать ему будут ассистенты Эдвард Смарт и Константин Хатцидакис. Резервный рефери – Пол Тирни.



В нынешнем сезоне команды уже встречались в рамках 15-го тура английского национального чемпионата. В этой встрече манкунианцы и «канониры» сыграли вничью со счётом 2:2. Матч состоялся в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

В 1/32 финала Кубка Англии «Арсенал» разгромил «Блэкпул» (3:0), а «Манчестер Юнайтед» был сильнее «Рединга» (2:0).