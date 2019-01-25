Сульшер: однажды Погба сможет стать капитаном «Манчестер Юнайтед»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер считает, что полузащитник Поль Погба обладает необходимыми лидерскими качествами для капитана команды.

«Сможет ли Погба однажды стать капитаном «МЮ»? Да, конечно. Я знаю это парня достаточно давно. Он лидер. У него есть харизма, и он влияет на людей. Поль хочет добиться успеха.

Он понимает, что не может выигрывать в одиночку, потому что футбол — командный вид спорта. Погба делает много хорошего, когда наслаждается игрой. Он действительно любит играть в футбол», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

Напомним, в начале этого сезона бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сделал Погба капитаном команды, однако спустя некоторое время изменил решение.