«Фенербахче» объявил о переходе защитника «Челси» Мозеса

Нигерийский защитник лондонского «Челси» Виктор Мозес перешёл в стамбульский «Фенербахче». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Турецкий клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20. В нынешнем сезоне он провёл всего два матча в чемпионате Англии, проведя на поле в общей сложности всего 26 минут.

Виктор Мозес Фото: Официальный сайт «Фенербахче»

28-летний Мозес перешёл в «Челси» летом 2012 года из «Уигана». Сумма трансфера составила € 11,5 млн. В составе лондонского клуба он становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, а также победителем Лиги Европы. За сборную Нигерии Мозес провёл 37 матчей и стал автором 12 забитых мячей.

Напомним, что «Фенербахче» является соперником «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч пройдёт в Турции 12 февраля, ответная встреча состоится в России 21 февраля.