«Зенит» — «Спартак»: Дзюба и Глушаков начнут матч с первых минут

«Зенит» и «Спартак» определились с составами на матч товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер».

«Зенит»: Кержаков (капитан), Жирков, Нету, Маммана, Смольников, Эрнани, Маркизио, Шатов, Кузяев, Дриусси, Дзюба.

Запасные: Лунёв, Рыбиков, Анюков, Терентьев, Мевля, Иванович, Набиуллин, Скроботов, Краневиттер, Паредес, Оздоев, Ригони, Мак, Мусаев, Заболотный.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Гулиев, Глушаков (капитан), Мельгарехо, Ломовицкий, Ханни, Мелкадзе, Зе Луиш.

Запасные: Селихов, Айртон, Миронов, Маслов, Гапонов, Глушенков, Игнатов, Зобнин, Умяров, Ташаев, Адриано, Педро Роша.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 25 января, в Дохе (Катар) на стадионе «Аспир-Центр» и начнётся в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.